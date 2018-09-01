Макарова вместе с Градецкой вышла в 1/8 финала US Open в парном разряде

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Российская теннисистка Екатерина Макарова вместе с чешкой Луцией Градецкой вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США — US Open — в парном разряде.
Макарова вместе с Градецкой вышла в 1/8 финала US Open в парном разряде
  • Reuters

В матче второго круга Макарова и Градецкая одержали верх над парой Шуко Аояма (Япония) — Дуань Инъин (Китай) со счётом 3:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут.

За выход в четвертьфинал US Open россиянка и чешка поспорят с польско-австралийским дуэтом Магда Линетт — Айла Томлянович.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о выступлении Карена Хачанова на четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате США по теннису.

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