Тарпищев высказался о выступлении Хачанова на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о выступлении Карена Хачанова на четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате США по теннису.

«Он первым из наших молодых стал играть более или менее стабильно. Это уже показатель растущего мастерства. При удачном стечении обстоятельств Карен мог сегодня обыграть Надаля. Реально он уже стабильный игрок элиты, учитывая уровень игры», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что Хачанов уже готов выигрывать серьёзные турниры.

«Это приятно, игра Карена надёжна. Мне только надо пожелать ему избежать травм. Он на правильном пути, всё должно получиться», — добавил глава ФТР.

Хачанов завершил выступление на US Open в третьем круге, проиграв первой ракетке мира Рафаэлю Надалю со счётом 7:5, 5:7, 6:7, 6:7 в пользу испанца.

Ранее стала известна реакция Хачанова на похвалу Надаля после поражения в матче третьего круга US Open.