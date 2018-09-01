Хачанов: конечно, приятно слышать такие слова от Надаля
- Reuters
«Конечно, приятно слышать такие слова. Спасибо ему, он всегда приветливый и вежливый. Конечно, всегда неприятно проигрывать, но я думаю, что этот матч может дать мне многое: опыт, уверенность. Я получил сигнал о том, что нахожусь на правильном пути, так что просто буду продолжать двигаться туда, где я хочу быть», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.
Матч между россиянином и испанцем, продолжавшийся 4 часа 45 минут, завершился со счётом 7:5, 5:7, 6:7, 6:7 в пользу первой ракетки мира.
Ранее сообщалось, что Надаль сказал о большом будущем Хачанова.