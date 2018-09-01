Надаль считает, что у Хачанова большое будущее

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга US Open.
Надаль считает, что у Хачанова большое будущее
  • © Dan Hamilton-USA TODAY Sports
  • Reuters

«Он ещё очень молод. У него есть всё для развития. Карен замечательный теннисист. У него впереди большое будущее», — цитирует первую ракетку мира официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Он заявил, что для него данное противостояние получилось физически утомительным.

«Также для меня это был сложный матч с психологической точки зрения. Как раз мы тренируемся каждый день для таких игр, которые проходят в отличной атмосфере перед удивительной публикой», — добавил Надаль.

Ранее Хачанов уступил Надалю в матче US Open.

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