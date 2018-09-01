Надаль считает, что у Хачанова большое будущее

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга US Open.

«Он ещё очень молод. У него есть всё для развития. Карен замечательный теннисист. У него впереди большое будущее», — цитирует первую ракетку мира официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Он заявил, что для него данное противостояние получилось физически утомительным.

«Также для меня это был сложный матч с психологической точки зрения. Как раз мы тренируемся каждый день для таких игр, которые проходят в отличной атмосфере перед удивительной публикой», — добавил Надаль.

Ранее Хачанов уступил Надалю в матче US Open.