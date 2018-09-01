Билялетдинов: «Ак Барс» немного перегорел в матче открытия сезона в КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назвал причины разгромного поражения от санкт-петербургского СКА в матче открытия сезона в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы готовились, но немного перегорели. Допускали нелепые ошибки и пропускали. Так ошибаться нельзя. Соперник сильный. Он наказывал. Думаю, всем стыдно за поражение», — приводит слова Билялетдинова РИА Новости.

Тренер также заявил, что вратарь казанского клуба Эмиль Гарипов, пропустивший шесть шайб, оказался не готов психологически к матчу.

Ранее нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями после разгромного поражения в матче открытия регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА.