Ласицкене рассказала, что для неё значит трофей за победу в финале Бриллиантовой лиги

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала, что для неё значит трофей за победу в финале легкоатлетической Бриллиантовой лиги.
Ласицкене рассказала, что для неё значит трофей за победу в финале Бриллиантовой лиги
  • © Simon Hasteg
  • globallookpress.com

«Это, во-первых, красота. И да, это его тяжесть — и в прямом, и в переносном смысле. Потому что это тоже ответственность, это то, что ты смог, ты выполнил ещё одну задачу. Это, конечно, и радость, и гордость. Но для меня главное слово для этого трофея — радость. Это слово, которое к нему подходит», — приводит слова Ласицкене пресс-служба ВФЛА.

25-летняя россиянка является единственной в истории российской лёгкой атлетики и мировых женских прыжков в высоту трёхкратной победительницей общего зачёта Бриллиантовой лиги. Ласицкене завоёвывала свои трофеи в 2014, 2017 и 2018 годах.

Ранее Ласицкене прокомментировала свою победу в финале легкоатлетической Бриллиантовой лиги 2018 года.

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