Ласицкене прокомментировала свою победу в финале легкоатлетической Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась впечатлениями от победы в финале легкоатлетической Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.

«Главное, что я смогла одержать победу, поэтому я довольна. Это важный турнир для меня, хотя мой результат (1,97 м) нельзя назвать очень хорошим», — цитирует российскую легкоатлетку официальный сайт турнира.

По словам Ласицкене, весь сезон-2018 складывался для неё хорошо и довольно легко.

«Я старалась показывать максимум в течение всего сезона, и мне это удалось. Моей главной целью в следующем сезоне станет чемпионат мира, на котором я буду стремиться защитить титул», — добавила Мария.

Ранее сообщалось, что Ласицкене третий раз в карьере выиграла Бриллиантовую лигу.