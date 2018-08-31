Ласицкене прокомментировала свою победу в финале легкоатлетической Бриллиантовой лиги
- Reuters
«Главное, что я смогла одержать победу, поэтому я довольна. Это важный турнир для меня, хотя мой результат (1,97 м) нельзя назвать очень хорошим», — цитирует российскую легкоатлетку официальный сайт турнира.
По словам Ласицкене, весь сезон-2018 складывался для неё хорошо и довольно легко.
«Я старалась показывать максимум в течение всего сезона, и мне это удалось. Моей главной целью в следующем сезоне станет чемпионат мира, на котором я буду стремиться защитить титул», — добавила Мария.
Ранее сообщалось, что Ласицкене третий раз в карьере выиграла Бриллиантовую лигу.