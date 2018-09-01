Испанский велогонщик Вальверде выиграл восьмой этап «Вуэльты»

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Испанец Алехандро Вальверде, выступающий за Movistar, одержал победу на восьмом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Испанский велогонщик Вальверде выиграл восьмой этап «Вуэльты»
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano / imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Вальверде преодолел дистанцию в 195,1 км между городами Линарес и Альмаден за 4 часа 35 минут 54 секунды. 

Второе место занял словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Третьим стал голландец Данни ван Поппел, выступающий за Lotto NL-Jumbo.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Павел Кочетков завершил этап 82-м.  Его партнёр по команде Ильнур Закарин занял 91-е место. Ещё один представитель России, Павел Сиваков из Sky, финишировал 105-м. 

В генеральной классификации лидерство сохранил француз Руди Молав из Groupama-FDJ — 31 час 20 минут 34 секунды. Вальверде занимает второе место, а немец Эммануэль Бухман из Bora-Hansgrohe — третье.

В общем зачёте Кочетков занимает 36-е место с отставанием от лидера в 12 минут 6 секунд. Закарин — 37-й, а Сиваков — 125-й.

Ранее сообщалось, что Тони Галлопен стал победителем седьмого этапа «Вуэльты».

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