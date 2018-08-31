Французский велосипедист Галлопен стал победителем седьмого этапа «Вуэльты», Закарин — 42-й

Французский велосипедист команды AG2R La Mondiale Тони Галлопен выиграл седьмой этап многодневки «Вуэльта Испании».

Француз продемонстрировал результат 4:18.20.

Второе место занял словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, а третьим пришёл испанский спортсмен Алехандро Вальверде, представляющий Movistar.

Лучшим из россиян оказался Ильнур Закарин, который выступает за команду Katusha-Alpecin. Он пришёл к финишу 42-м.

В общем зачёте по-прежнему лидирует француз Руди Молар из команды Groupama-FDJ. Вальверде смог подняться на вторую строчку.

Ранее француз Буанни стал победителем шестого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта».