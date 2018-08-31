Французский велосипедист Галлопен стал победителем седьмого этапа «Вуэльты», Закарин — 42-й

Короткая ссылка
Французский велосипедист команды AG2R La Mondiale Тони Галлопен выиграл седьмой этап многодневки «Вуэльта Испании».
Французский велосипедист Галлопен стал победителем седьмого этапа «Вуэльты», Закарин — 42-й
  • © Yuzuru Sunada
  • globallookpress.com

Француз продемонстрировал результат 4:18.20.

Второе место занял словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, а третьим пришёл испанский спортсмен Алехандро Вальверде, представляющий Movistar.

Лучшим из россиян оказался Ильнур Закарин, который выступает за команду Katusha-Alpecin. Он пришёл к финишу 42-м.

В общем зачёте по-прежнему лидирует француз Руди Молар из команды Groupama-FDJ. Вальверде смог подняться на вторую строчку.

Ранее француз Буанни стал победителем шестого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить