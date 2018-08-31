Французский велосипедист Галлопен стал победителем седьмого этапа «Вуэльты», Закарин — 42-й
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Француз продемонстрировал результат 4:18.20.
Второе место занял словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, а третьим пришёл испанский спортсмен Алехандро Вальверде, представляющий Movistar.
Лучшим из россиян оказался Ильнур Закарин, который выступает за команду Katusha-Alpecin. Он пришёл к финишу 42-м.
В общем зачёте по-прежнему лидирует француз Руди Молар из команды Groupama-FDJ. Вальверде смог подняться на вторую строчку.
Ранее француз Буанни стал победителем шестого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта».