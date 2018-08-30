Француз Буанни стал победителем шестого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта»

Французский гонщик Насер Буанни, представляющий команду Cofidis, Solutions Credits, стал победителем шестого этапа веломногодневки «Вуэльта», проходящей в Испании.

В развязке спринтерского этапа с финишем в Сан-Хуане Буанни опередил голландца Дэнни ван Поппеля из LottoNL-Jumbo и итальянца Элиа Вивиани из Quick-Step Floors, показавших второй и третий результаты соответственно.

Лидерство в общем зачёте «Вуэльты» по итогам шестого этапа многодневки сохранил француз Руди Молар, выступающий за Groupama-FDJ. Сильнейший из россиян, представитель швейцарской команды Katusha-Alpecin Павел Кочетков, занимает 41-ю строчку генеральной классификации гонки, проигрывая Молару более девяти минут.

Ранее сообщалось, что австралиец Саймон Кларк стал победителем пятого этапа «Вуэльты» с финишем в Рокетас-де-Мар.