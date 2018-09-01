Тарпищев рассказал, за счёт чего Шарапова сможет победить Остапенко в третьем круге US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Марии Шараповой с латвийкой Еленой Остапенко в третьем круге четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.
Тарпищев рассказал, за счёт чего Шарапова сможет победить Остапенко в третьем круге US Open
  • Reuters

«Машу всё время подводит нестабильность подачи — то блеск, то треск. В матчах с игроками такого уровня, на котором находится сегодня Остапенко, необходимо держать свою подачу для того, чтобы побеждать», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что в современном теннисе качественная игра на своей подаче является очень важным элементом для достижения победы.

«Если будет у Марии стабильность на своей подаче, тогда, конечно, она сможет обыграть Остапенко. Этот компонент в предстоящей встрече будет для Шараповой ключевым», — добавил глава ФТР.

Матч третьего круга US Open Шарапова — Остапенко состоится 1 сентября, предварительное начало встречи — в 18:00 мск.

Ранее Шарапова рассказала о своём предыдущем поединке с Остапенко, с которой ей предстоит встретиться в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису.

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