Шарапова о своей сопернице по матчу третьего круга US Open: Остапенко молода и бесстрашна

Россиянка Мария Шарапова рассказала о своём предыдущем поединке с латвийкой Еленой Остапенко, с которой ей предстоит встретиться в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису.

Ранее спортсменки встречались на турнире в Риме, где победу одержала Шарапова.

«Это была настоящая битва. Она могла завершиться и в её пользу. Это был длинный, изматывающий поединок. Наша первая очная встреча, шанс увидеть и почувствовать игру друг друга. Я была впечатлена. Она молода и бесстрашна, победительница турнира Большого шлема, а это говорит само за себя. Мы обе действуем в агрессивном стиле», — цитирует Шарапову пресс-служба US Open.

Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в третий круг US Open.