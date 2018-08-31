Шарапова о своей сопернице по матчу третьего круга US Open: Остапенко молода и бесстрашна
- Российская теннисистка Мария Шарапова
- Reuters
Ранее спортсменки встречались на турнире в Риме, где победу одержала Шарапова.
«Это была настоящая битва. Она могла завершиться и в её пользу. Это был длинный, изматывающий поединок. Наша первая очная встреча, шанс увидеть и почувствовать игру друг друга. Я была впечатлена. Она молода и бесстрашна, победительница турнира Большого шлема, а это говорит само за себя. Мы обе действуем в агрессивном стиле», — цитирует Шарапову пресс-служба US Open.
Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в третий круг US Open.