Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии, Сироткин — 12-й
- © HOCH ZWEI
- globallookpress.com
В своей лучшей попытке чемпион мира 2007 года проехал круг по трассе «Монца» за 1 минуту 19,119 секунды.
Второй результат у его партнёра по команде Себастьяна Феттеля. Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес».
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 12-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, — 10-й.
Q3 CLASSIFICATION: It's a front row lockout for @ScuderiaFerrari 🔴 #ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/Y15EboDNS3— Formula 1 (@F1) 1 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что в «Ред Булле» подтвердили информацию о возможном возвращении Даниила Квята в «Торо Россо».