Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии, Сироткин — 12-й

Короткая ссылка
Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен стал победителем квалификации 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии, Сироткин — 12-й
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

В своей лучшей попытке чемпион мира 2007 года проехал круг по трассе «Монца» за 1 минуту 19,119 секунды.

Второй результат у его партнёра по команде Себастьяна Феттеля. Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 12-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, — 10-й.

Ранее сообщалось, что в «Ред Булле» подтвердили информацию о возможном возвращении Даниила Квята в «Торо Россо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить