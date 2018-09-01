Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии, Сироткин — 12-й

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен стал победителем квалификации 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.

В своей лучшей попытке чемпион мира 2007 года проехал круг по трассе «Монца» за 1 минуту 19,119 секунды.

Второй результат у его партнёра по команде Себастьяна Феттеля. Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 12-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, — 10-й.

Ранее сообщалось, что в «Ред Булле» подтвердили информацию о возможном возвращении Даниила Квята в «Торо Россо».