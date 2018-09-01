Попов поздравил голкиперов команд Примеры с переходом Промеса в «Севилью»

Болгарский полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал переход голландского хавбека Квинси Промеса в испанскую «Севилью» .

«В «Спартаке» я нашёл своего брата от другой матери. С ним каждую минуту было весело всем, кроме вратарей! Удачи в новом начинании, Квинси! И поздравляю голкиперов чемпионата Испании!» — написал Попов на своей странице в Facebook.

31 августа Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью». По информации СМИ, сумма трансфера составила €21 млн, а контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что тренер «Севильи» не исключил дебюта Промеса в матче с «Бетисом».