Феттель стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Италии, Сироткин — 14-й

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Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим в третьей свободной практике 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
Феттель стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Италии, Сироткин — 14-й
  • Reuters

Четырёхкратный чемпион мира преодолел свой лучший круг по трассе «Монца» за 1 минуту 20,509 секунды. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третий результат в активе партнёра Феттеля по «Феррари» — финна Кими Райкконена.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 14-е место, уступив времени лидера 2,269 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 15-й результат.

Ранее сообщалось, что в «Ред Булле» подтвердили информацию о возможном возвращении Даниила Квята в «Торо Россо».

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