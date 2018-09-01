Феттель стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Италии, Сироткин — 14-й

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим в третьей свободной практике 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.

Четырёхкратный чемпион мира преодолел свой лучший круг по трассе «Монца» за 1 минуту 20,509 секунды. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третий результат в активе партнёра Феттеля по «Феррари» — финна Кими Райкконена.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 14-е место, уступив времени лидера 2,269 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 15-й результат.

Vettel on top heading into qualifying 💪



But Hamilton is hot on his tail! #ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/5ZuZIcMyA6 — Formula 1 (@F1) 1 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в «Ред Булле» подтвердили информацию о возможном возвращении Даниила Квята в «Торо Россо».