Глава УЕФА Чеферин прокомментировал неявку Роналду на награждение лучших футболистов Лиги чемпионов

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил своё мнение относительно того, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не посетил церемонию награждения лучших футболистов сезона в Лиге чемпионов.
Глава УЕФА Чеферин прокомментировал неявку Роналду на награждение лучших футболистов Лиги чемпионов
  • Португальский футболист Криштиану Роналду
  • globallookpress.com

«Только Роналду знает, почему он не приехал. Нужно спросить его. Мы ждали, что он приедет», — цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport. 

По словам главы УЕФА, за несколько часов до награждения туринский клуб сообщил организации, что Роналду не посетит церемонию.

Ранее СМИ назвали причину, по которой Роналду пропустил церемонию награждения лучших футболистов сезона в Лиге чемпионов.

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