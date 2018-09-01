Глава УЕФА Чеферин прокомментировал неявку Роналду на награждение лучших футболистов Лиги чемпионов
- Португальский футболист Криштиану Роналду
- globallookpress.com
«Только Роналду знает, почему он не приехал. Нужно спросить его. Мы ждали, что он приедет», — цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.
По словам главы УЕФА, за несколько часов до награждения туринский клуб сообщил организации, что Роналду не посетит церемонию.
Ранее СМИ назвали причину, по которой Роналду пропустил церемонию награждения лучших футболистов сезона в Лиге чемпионов.