СМИ: Роналду не появился на церемонии вручения наград УЕФА, потому что лучшим игроком Европы признали Модрича
- Reuters
Об этом сообщает ESPN.
По информации издания, португалец сначала хотел посетить церемонию и зарезервировал шесть мест в зале для своей семьи, но поменял решение, когда узнал, что награду получит его бывший партнёр по команде Лука Модрич.
Сам Роналду в итоге был признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Ранее агент Роналду назвал нелепостью и позором признание Модрича лучшим игроком сезона по версии УЕФА.