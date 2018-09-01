СМИ: Роналду не появился на церемонии вручения наград УЕФА, потому что лучшим игроком Европы признали Модрича

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не явился на церемонию вручения наград Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), так как лучшим игроком Европы признали хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича.
СМИ: Роналду не появился на церемонии вручения наград УЕФА, потому что лучшим игроком Европы признали Модрича
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, португалец сначала хотел посетить церемонию и зарезервировал шесть мест в зале для своей семьи, но поменял решение, когда узнал, что награду получит его бывший партнёр по команде Лука Модрич.

Сам Роналду в итоге был признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Ранее агент Роналду назвал нелепостью и позором признание Модрича лучшим игроком сезона по версии УЕФА.

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