СМИ: Роналду не появился на церемонии вручения наград УЕФА, потому что лучшим игроком Европы признали Модрича

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не явился на церемонию вручения наград Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), так как лучшим игроком Европы признали хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича.

Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, португалец сначала хотел посетить церемонию и зарезервировал шесть мест в зале для своей семьи, но поменял решение, когда узнал, что награду получит его бывший партнёр по команде Лука Модрич.

Сам Роналду в итоге был признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Ранее агент Роналду назвал нелепостью и позором признание Модрича лучшим игроком сезона по версии УЕФА.