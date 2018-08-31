Агент Роналду назвал нелепостью и позором признание Модрича лучшим игроком сезона по версии УЕФА

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Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы звёздного форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признать лучшим игроком сезона 2017/2018 не португальца, а его бывшего партнёра по испанскому «Реалу» хорвата Луку Модрича.
Агент Роналду назвал нелепостью и позором признание Модрича лучшим игроком сезона по версии УЕФА
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  • globallookpress.com

«Это нелепо и позорно. Победитель не вызывает сомнений, поскольку Роналду лучший. Он забил 15 мячей в Лиге чемпионов и привёл «Реал» к победе в турнире. В футбол играют на поле, и именно на поле Роналду является лучшим», — цитирует Мендеша сайт Football-Espana.net.

Ранее сообщалось, что Модрич опередил Роналду и нападающего английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в борьбе за приз лучшему игроку сезона 2017/2018 по версии УЕФА.

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