Агент Роналду назвал нелепостью и позором признание Модрича лучшим игроком сезона по версии УЕФА

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы звёздного форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признать лучшим игроком сезона 2017/2018 не португальца, а его бывшего партнёра по испанскому «Реалу» хорвата Луку Модрича.

«Это нелепо и позорно. Победитель не вызывает сомнений, поскольку Роналду лучший. Он забил 15 мячей в Лиге чемпионов и привёл «Реал» к победе в турнире. В футбол играют на поле, и именно на поле Роналду является лучшим», — цитирует Мендеша сайт Football-Espana.net.

Ранее сообщалось, что Модрич опередил Роналду и нападающего английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в борьбе за приз лучшему игроку сезона 2017/2018 по версии УЕФА.