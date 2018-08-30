Модрич признан лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии УЕФА

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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Модрич признан лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии УЕФА
  • Reuters

Церемония награждения состоялась в Монако, после жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. На награду также были номинированы форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне Модрич принял участие в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах и записал в свой актив два гола, а также отдал две результативные передачи. Вместе с «Реалом» он в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Хорватии он завоевал серебряные награды чемпионата мира по футболу, сыграв во всех семи матчах и забив два мяча.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду был признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2017/18.

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