Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2017/18
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- globallookpress.com
Награждение 33-летнего португальца должно было состояться на торжественной церемонии в Монако, однако форвард не смог присутствовать на мероприятии.
В минувшем сезоне Роналду, выступая за мадридский «Реал», третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В его активе 15 голов в 13 матчах турнира.
🏆 2017/18 #UCL Forward of the Season!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 августа 2018 г.
⭐️ Cristiano Ronaldo 👏👏👏#UEFAawards#UCLdrawpic.twitter.com/Ca1DwKXeTZ
Ранее сообщалось, что Лука Модрич был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.