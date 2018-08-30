Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2017/18

Форвард туринского «Ювентуса» Кришиану Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Награждение 33-летнего португальца должно было состояться на торжественной церемонии в Монако, однако форвард не смог присутствовать на мероприятии.

В минувшем сезоне Роналду, выступая за мадридский «Реал», третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В его активе 15 голов в 13 матчах турнира.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.