Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2017/18

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Форвард туринского «Ювентуса» Кришиану Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
Роналду признан лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2017/18
  • © Ina Fassbender
  • globallookpress.com

Награждение 33-летнего португальца должно было состояться на торжественной церемонии в Монако, однако форвард не смог присутствовать на мероприятии.

В минувшем сезоне Роналду, выступая за мадридский «Реал», третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В его активе 15 голов в 13 матчах турнира.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

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