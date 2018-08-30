Модрич признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2017/18

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Награждение 32-летнего хорвата состоялось на торжественной церемонии в Монако.

В минувшем сезоне Модрич вместе с «Реалом» третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В его активе один гол в 11 матчах турнира.

Ранее стало известно, что Серхио Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2017/18