Модрич признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2017/18
- © Mike Kireev
- globallookpress.com
Награждение 32-летнего хорвата состоялось на торжественной церемонии в Монако.
В минувшем сезоне Модрич вместе с «Реалом» третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В его активе один гол в 11 матчах турнира.
🏆 2017/18 #UCL Midfielder of the Season!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 августа 2018 г.
⭐️ Luka Modrić 👏👏👏#UEFAawards#UCLdrawpic.twitter.com/T8RggiRIG2
Ранее стало известно, что Серхио Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2017/18