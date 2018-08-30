Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2017/18
- Reuters
Награждение 32-летнего центрального защитника состоялось на торжественной церемонии в Монако.
В минувшем сезоне Рамос вместе с «Реалом» третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В его активе один гол в 11 матчах турнира.
🏆 2017/18 #UCL Defender of the Season!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 августа 2018 г.
⭐️ Sergio Ramos 👏👏👏#UEFAawards#UCLdrawpic.twitter.com/N5958BsJlo
Ранее сообщалось, что Кейлор Навас признан лучшим голкипером в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.