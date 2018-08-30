Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2017/18

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Награждение 32-летнего центрального защитника состоялось на торжественной церемонии в Монако.

В минувшем сезоне Рамос вместе с «Реалом» третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В его активе один гол в 11 матчах турнира.

Ранее сообщалось, что Кейлор Навас признан лучшим голкипером в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.