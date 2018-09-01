Кучук рассказал о главной интриге в матче «Краснодар» — «Локомотив»
- РИА Новости
«Локомотиву» на старте сезона не хватает скорости, поэтому возникает большой вопрос — сумеют ли подопечные Сёмина справиться с быстрыми атаками соперника», — заявил Кучук в интервью RT.
Тренер добавил, что основная борьба развернётся в опорной зоне.
«Многое будет зависеть от того, как Игорь Денисов и Гжегож Крыховяк будут вести игру, как они будут накрывать атаки оппонента. Это очень опытные классные игроки, которые подтверждают свой уровень на протяжении многих лет. Но в Краснодаре им придётся противостоять очень игровой связке Шарль Каборе — Юрий Газинский», — добавил специалист.
Ранее Кучук заявил, что адаптация Смолова в «Локомотиве» уже завершена.