Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА

Перешедший из «Уфы» новобранец московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков поделился ощущениями от своего трансфера в армейский коллектив.

«Думаю, мне будет не очень сложно влиться в новый коллектив. Там работает тренер, с которым я уже сотрудничал. Также там находятся футболисты, с которыми я играю за молодёжную сборную. С адаптацией проблем возникнуть не должно», — заявил полузащитник пресс-службе «Уфы».

Он также сказал, что у него остались только положительные эмоции от пребывания в уфимском клубе.

«Я провёл в «Уфе» 2,5 года, и мне здесь всё очень нравилось: клуб, руководство, тренерский штаб, врачи. Также хочу поблагодарить болельщиков. «Уфе» желаю побольше побед, почаще радовать зрителей. Надеюсь, что их на трибунах будет столько же, как в игре с «Рейнджерс». Обидно, что мы не прошли дальше в Лиге Европы», — добавил Обляков.

Обляков выступает за «Уфу» с 2016 года. За это время он сыграл за клуб из столицы Башкирии 54 матча и забил четыре мяча.

Ранее ЦСКА объявил о переходе Облякова.