Российский теннисист Хачанов: в матче с Надалем я отдал всё, что у меня было

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал поражение от первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в матче третьего круга US Open.

«В этой игре я отдал всё, что у меня было. Думаю, все это видели. Горжусь собой, что смог показать с Рафой хороший теннис и бороться до самого конца. Испытываю к нему только уважение. Сегодня понял, почему он первый в мире. Надаль — великий боец», — приводит слова российского спортсмена официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Он выразил мнение, что противостояние получилось таким напряжённым, потому что он был готов и ментально, и физически.

«Невзирая на ранний брейк в четвёртой партии, я продолжал подбадривать себя. Уверял себя, что всё равно смогу взять его подачу», — добавил Хачанов.

Матч завершился со счётом 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7) в пользу представителя Испании.

Ранее Надаль заявил, что у Хачанова большое будущее.