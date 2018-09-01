Сборная России по боксу впервые в истории выиграла общекомандный зачёт юниорского ЧМ

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Российские спортсмены впервые в истории одержали победу в общекомандном зачёте на чемпионате мира по боксу среди юниоров, который завершился в Будапеште.
Сборная России по боксу впервые в истории выиграла общекомандный зачёт юниорского ЧМ
  • © Федерация бокса России

Российские спортсмены занесли себе в актив шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.

Награды высшего достоинства завоевали Джамбулат Бижамов (до 69 кг), Руслан Колесников (до 81 кг), Игорь Фёдоров (до 91 кг), Алексей Дронов (свыше 91 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Анастасия Рыбак (до 81 кг).

Кроме того, согласно решению судейской коллегии, Бижамов был признан лучшим спортсменом чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что российские боксёры завоевали две золотые и пять серебряных медалей на юниорском ЧМ в Будапеште.

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