Российские боксёры завоевали две золотые и пять серебряных медалей на юниорском ЧМ

Российские боксёры завоевали две золотые и пять серебряных медалей на юниорском чемпионате мира, который проходит в Будапеште.

Чемпионами мира стали Игорь Фёдоров, победивший в финале в весе до 91 кг казахстанца Айбека Оралбая, а также Анастасия Рыбак, в решающем поединке (до 81 кг) одолевшая ещё одну представительницу Казахстана Гузаль Садыкову.

Серебро завоевали российские боксёры Всеволод Шумков (до 56 кг), Илья Попов (до 64 кг), Даниил Тетерев (до 75 кг), а также Нуне Асатрян (до 60 кг) и Ангелина Кабакова (до 69 кг).

Ранее сообщалось, что россиянин Максим Власов встретится с бывшим чемпионом мира поляком Кшиштофом Гловацки в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе.