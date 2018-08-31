Россиянин Власов встретится с экс-чемпионом мира Гловацки в четвертьфинале второго сезона WBSS

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Россиянин Максим Власов встретится с бывшим чемпионом мира поляком Кшиштофом Гловацки в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в тяжёлом весе.
Россиянин Власов встретится с экс-чемпионом мира Гловацки в четвертьфинале второго сезона WBSS
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Ещё один представитель России во втором сезоне WBSS в тяжёлом весе, Руслан Файфер, сразится с американцем Эндрю Табити.

В других четвертьфинальных парах турнира латвийский боксёр Майрис Бриедис встретится с представителем Германии Ноэлем Микаэляном, а кубинец Юньер Дортикос проведёт поединок с поляком Матеушем Мастернаком.

Второй сезон WBSS в тяжёлом весе стартует в октябре 2018 года и завершится следующим летом. Победитель турнира получит приз Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что россияне Власов и Файфер примут участие во втором сезоне WBSS в тяжёлом весе.

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