Россиянин Власов встретится с экс-чемпионом мира Гловацки в четвертьфинале второго сезона WBSS
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Ещё один представитель России во втором сезоне WBSS в тяжёлом весе, Руслан Файфер, сразится с американцем Эндрю Табити.
В других четвертьфинальных парах турнира латвийский боксёр Майрис Бриедис встретится с представителем Германии Ноэлем Микаэляном, а кубинец Юньер Дортикос проведёт поединок с поляком Матеушем Мастернаком.
Второй сезон WBSS в тяжёлом весе стартует в октябре 2018 года и завершится следующим летом. Победитель турнира получит приз Мохаммеда Али.
Ранее сообщалось, что россияне Власов и Файфер примут участие во втором сезоне WBSS в тяжёлом весе.