Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Ганновером» во втором туре Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» в гостях не смогла одолеть «Ганновер-96» в матче второго тура немецкой Бундеслиги.
Встреча, проходившая на «HDI-Арене», завершилась со счётом 0:0.
В следующем туре «Боруссия» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Ганновер» — с «Лейпцигом».
Ранее Шахин перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Вердер».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: