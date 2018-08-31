Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Ганновером» во втором туре Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» в гостях не смогла одолеть «Ганновер-96» в матче второго тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, проходившая на «HDI-Арене», завершилась со счётом 0:0. В следующем туре «Боруссия» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Ганновер» — с «Лейпцигом». Ранее Шахин перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Вердер».