Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Ганновером» во втором туре Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» в гостях не смогла одолеть «Ганновер-96» в матче второго тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, проходившая на «HDI-Арене», завершилась со счётом 0:0.

В следующем туре «Боруссия» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Ганновер» — с «Лейпцигом».

Ранее Шахин перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Вердер».

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