Футболист Шахин перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Вердер»
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Об этом сообщает пресс-служба бременского клуба.
Da steht es Weiß auf Grün. 💚— SV Werder Bremen (@werderbremen) 31 августа 2018 г.
Unsere Nr. 1️⃣7️⃣ NURIIIIII ... 📣
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При этом детали трансфера не разглашаются. Шахин будет выступать под 17-м номером.
Игрок является воспитанником «Боруссии». В минувшем сезоне он провёл 14 матчей в Бундеслиге и забил два мяча.
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