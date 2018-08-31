Футболист Шахин перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Вердер»

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Турецкий полузащитник Нури Шахин перешёл из дортмундской «Боруссии» в бременский «Вердер».
Футболист Шахин перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Вердер»
  • © Bernd Thissen / DPA / AFP

Об этом сообщает пресс-служба бременского клуба.

При этом детали трансфера не разглашаются. Шахин будет выступать под 17-м номером.

Игрок является воспитанником «Боруссии». В минувшем сезоне он провёл 14 матчей в Бундеслиге и забил два мяча.

Ранее ПСЖ приобрёл футболиста «Баварии».

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