Убит глава ДНР Александр Захарченко

Защитник «Спартака» Кутепов успешно прооперирован в Италии

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов успешно перенёс операцию по устранению паховой грыжи в Риме.
Защитник «Спартака» Кутепов успешно прооперирован в Италии
  • © Mutsu Kawamori
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Twitter московского клуба.

«Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернётся в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнётся процесс реабилитации», — заявил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Кутепов пропустит два месяца из-за операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить