Защитник «Спартака» Кутепов успешно прооперирован в Италии

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов успешно перенёс операцию по устранению паховой грыжи в Риме.

© Mutsu Kawamori

globallookpress.com

Об этом сообщает Twitter московского клуба. Сегодня в Италии Илья Кутепов успешно перенёс операцию. Наш защитник передает всем привет и благодарит за поддержку.

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Ждем твоего возвращения, Илья! #Спартак#ИльяКутепов#Spartakpic.twitter.com/J0TmquGLFi — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 августа 2018 г. «Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернётся в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнётся процесс реабилитации», — заявил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов. Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Кутепов пропустит два месяца из-за операции.