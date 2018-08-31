Защитник «Спартака» Кутепов успешно прооперирован в Италии
- © Mutsu Kawamori
- globallookpress.com
Об этом сообщает Twitter московского клуба.
Сегодня в Италии Илья Кутепов успешно перенёс операцию. Наш защитник передает всем привет и благодарит за поддержку.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 августа 2018 г.
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Ждем твоего возвращения, Илья! #Спартак#ИльяКутепов#Spartakpic.twitter.com/J0TmquGLFi
«Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернётся в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнётся процесс реабилитации», — заявил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Кутепов пропустит два месяца из-за операции.