«Динамо» объявило о переходе португальского футболиста

Московский футбольный клуб «Динамо» приобрёл португальского полузащитника Мигеля Кардозу.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Мигель Кардозу - в "Динамо"! Все подробности, первые слова и первые фото новичка уже на сайте https://t.co/zIz78WFxGipic.twitter.com/HZkdeijkc0 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 31 августа 2018 г.

Игрок подписал соглашение с бело-голубыми, которое рассчитано на четыре года. Он будет выступать под девятым номером.

Хавбек с 2016 года защищал цвета клуба португальской Примеры «Тондела». За него он провёл 68 матчей, забил девять мячей и отдал десять результативных передач.

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