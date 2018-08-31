«Динамо» объявило о переходе португальского футболиста
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Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Мигель Кардозу - в "Динамо"! Все подробности, первые слова и первые фото новичка уже на сайте https://t.co/zIz78WFxGipic.twitter.com/HZkdeijkc0— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 31 августа 2018 г.
Игрок подписал соглашение с бело-голубыми, которое рассчитано на четыре года. Он будет выступать под девятым номером.
Хавбек с 2016 года защищал цвета клуба португальской Примеры «Тондела». За него он провёл 68 матчей, забил девять мячей и отдал десять результативных передач.
Ранее «Ростов» приобрёл футболиста сборной Исландии.