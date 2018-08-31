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«Динамо» объявило о переходе португальского футболиста

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Московский футбольный клуб «Динамо» приобрёл португальского полузащитника Мигеля Кардозу.
«Динамо» объявило о переходе португальского футболиста
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Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Игрок подписал соглашение с бело-голубыми, которое рассчитано на четыре года. Он будет выступать под девятым номером.

Хавбек с 2016 года защищал цвета клуба португальской Примеры «Тондела». За него он провёл 68 матчей, забил девять мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее «Ростов» приобрёл футболиста сборной Исландии.

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