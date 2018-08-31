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«Ростов» приобрёл футболиста сборной Исландии

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Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона.
«Ростов» приобрёл футболиста сборной Исландии
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  • globallookpress.com

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта коллектива из Ростова-на-Дону. 

Игрок перешёл в стан жёлто-синих из израильского «Маккаби» (Тель-Авив). Форвард подписал с ростовским клубом контракт на четыре года.

Кьяртанссон провёл за «Маккаби» 70 матчей и забил 42 мяча. В 2017 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля.

Ранее футболист «Ростова» Эззатоллахи перешёл в английский клуб «Рединг».

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