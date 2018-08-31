«Ростов» приобрёл футболиста сборной Исландии
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Об этом стало известно из Twitter-аккаунта коллектива из Ростова-на-Дону.
🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸— Football Club Rostov (@rostovfc) 31 августа 2018 г.
Видар Кьяртанссон - игрок «Ростова»
Нападающий сборной Исландии Видар Кьяртанссон подписал контракт с «Ростовом» сроком на 4 года. #мыростовpic.twitter.com/PivmPsrCKC
Игрок перешёл в стан жёлто-синих из израильского «Маккаби» (Тель-Авив). Форвард подписал с ростовским клубом контракт на четыре года.
Кьяртанссон провёл за «Маккаби» 70 матчей и забил 42 мяча. В 2017 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля.
Ранее футболист «Ростова» Эззатоллахи перешёл в английский клуб «Рединг».