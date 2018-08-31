Феттель стал лучшим во второй практике Гран-при Италии, Сироткин — 15-й

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим во второй практике этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.

Reuters

Феттель показал лучший результат на круге — 1 минута 21,105 секунды. За ним расположился финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен (+0,270 секунды), третьим стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,287). Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял 15-е место (+2,409). В первой свободной практике победил мексиканский пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес. Ранее руководитель «Ред Булла» подтвердил информацию о возможном возвращении Квята в «Торо Россо».