Феттель стал лучшим во второй практике Гран-при Италии, Сироткин — 15-й
- Reuters
Феттель показал лучший результат на круге — 1 минута 21,105 секунды. За ним расположился финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен (+0,270 секунды), третьим стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,287).
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял 15-е место (+2,409).
В первой свободной практике победил мексиканский пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес.
Ранее руководитель «Ред Булла» подтвердил информацию о возможном возвращении Квята в «Торо Россо».