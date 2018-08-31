Убит глава ДНР Александр Захарченко

Феттель стал лучшим во второй практике Гран-при Италии, Сироткин — 15-й

Короткая ссылка
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим во второй практике этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
Феттель стал лучшим во второй практике Гран-при Италии, Сироткин — 15-й
  • Reuters

Феттель показал лучший результат на круге — 1 минута 21,105 секунды. За ним расположился финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен (+0,270 секунды), третьим стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,287).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял 15-е место (+2,409).

В первой свободной практике победил мексиканский пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес.

Ранее руководитель «Ред Булла» подтвердил информацию о возможном возвращении Квята в «Торо Россо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить