Агент Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сумму трансфера полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в испанскую «Севилью». По информации СМИ, голландец обошёлся его новому клубу в €21 млн.

«За 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут. Раньше только один из наших клубов вёл грамотную работу на трансферном рынке. ЦСКА как покупал, так и продавал игроков. Но при этом ни один из спортсменов, которые в последнее время покидали армейцев, не смог проявить себя должным образом. Сейду Думбия так и не добился успеха в Европе, то же самое касается Вагнера Лава и Ахмеда Мусы. В свете этого будет очень интересно посмотреть, как сложится карьера у Промеса», — выразил мнение Селюк в разговоре с RT.

Ранее бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал, кто может заменить Промеса в «Спартаке».