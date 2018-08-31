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Агент Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут

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Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сумму трансфера полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в испанскую «Севилью». По информации СМИ, голландец обошёлся его новому клубу в €21 млн.
Агент Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут
  • Голландский футболист Квинси Промес
  • globallookpress.com

«За 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут. Раньше только один из наших клубов вёл грамотную работу на трансферном рынке. ЦСКА как покупал, так и продавал игроков. Но при этом ни один из спортсменов, которые в последнее время покидали армейцев, не смог проявить себя должным образом. Сейду Думбия так и не добился успеха в Европе, то же самое касается Вагнера Лава и Ахмеда Мусы. В свете этого будет очень интересно посмотреть, как сложится карьера у Промеса», — выразил мнение Селюк в разговоре с RT.

Ранее бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал, кто может заменить Промеса в «Спартаке».

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