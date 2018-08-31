Мостовой рассказал, кто может заменить Промеса в «Спартаке»

Бывший футболист испанской «Севильи» Александр Мостовой выразил предположение, кто может заменить в московском «Спартаке» покинувшего клуб полузащитника Квинси Промеса.

«У «Спартака» есть состав, но трудно сказать, кто ещё, кроме Промеса, будет забивать по 12—13 мячей за сезон. Его бы мог заменить Ивелин Попов, если будет получать больше тренерского доверия. Луис Адриано и Зе Луиш могут встать в пару. Варианты есть. Что касается самого Квинси, то у него будет неплохая конкуренция в «Севилье», ему не уступят просто так место. Тем интереснее будет наблюдать за его выступлением в новой команде. По игровым качествам он подходит — быстрый, резкий игрок, умеет обыгрывать. Это то, что нужно рохибланкос. Но те, кто уже давно в команде, не станут так легко сдаваться перед голландцем», — заявил Мостовой RT.

Ранее известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер Промеса в «Севилью».