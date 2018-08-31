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Агент Селюк прокомментировал трансфер Промеса в «Севилью»

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением относительно перехода полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в испанскую «Севилью».
Агент Селюк прокомментировал трансфер Промеса в «Севилью»
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«Я считаю, в данном случае «Спартак» — молодцы. Я сторонник того, что клуб должен вести сбалансированную трансферную политику — как покупать, так и продавать футболистов. Промес — хороший спортсмен, но мотивация у него заканчивалась. Квинси был уже не тем игроком, который только приехал в Россию. Я вижу в этом трансфере исключительно положительные стороны: москвичи смогли заработать, а голландец получил новый вызов, перешёл туда, где ему придётся снова что-то доказывать», — заявил Селюк RT.

Ранее бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой выразил мнение, что «Спартаку» будет тяжело в отсутствие Промеса.

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