Агент Селюк прокомментировал трансфер Промеса в «Севилью»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением относительно перехода полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в испанскую «Севилью».

«Я считаю, в данном случае «Спартак» — молодцы. Я сторонник того, что клуб должен вести сбалансированную трансферную политику — как покупать, так и продавать футболистов. Промес — хороший спортсмен, но мотивация у него заканчивалась. Квинси был уже не тем игроком, который только приехал в Россию. Я вижу в этом трансфере исключительно положительные стороны: москвичи смогли заработать, а голландец получил новый вызов, перешёл туда, где ему придётся снова что-то доказывать», — заявил Селюк RT.

Ранее бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой выразил мнение, что «Спартаку» будет тяжело в отсутствие Промеса.