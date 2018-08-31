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Мостовой: «Спартаку» будет непросто без Промеса

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Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал трансфер полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в «Севилью».
Мостовой: «Спартаку» будет непросто без Промеса
  • Голландский футболист Квинси Промес
  • globallookpress.com

«Спартаку» будет непросто без Промеса. Он был лидером команды, вытаскивал многие игры, забивал важные мячи. Такого футболиста заменить тяжело, особенно так резко, когда новый чемпионат уже стартовал. С другой стороны, если дают хорошие деньги, то почему бы не продать? Российские клубы всегда покупают и покупают новых игроков, а в обратном направлении следуют единицы. Средства же надо как-то возвращать. Если поступило хорошее предложение, то надо использовать», — заявил Мостовой RT.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью».

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