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Стали известны соперники «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы

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Стали известны соперники санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.
Стали известны соперники «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы
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Санкт-петербургский клуб сыграет в группе С с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

Матчи первого тура состоятся 20 сентября. Из группы в 1/16 финала выходят две лучшие команды. Финал турнира пройдёт в Баку.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своих подопечных от норвежского «Мольде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

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