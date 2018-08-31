Стали известны соперники «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы

Стали известны соперники санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.

Санкт-петербургский клуб сыграет в группе С с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

Матчи первого тура состоятся 20 сентября. Из группы в 1/16 финала выходят две лучшие команды. Финал турнира пройдёт в Баку.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своих подопечных от норвежского «Мольде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.