Семак: «Зенит» — достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя
- РИА Новости
«К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут: мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры... Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Он отметил, что не столько удивлён игрой, которую показали соперники, сколько расстроен выступлением своих подопечных.
«После первого мяча игра поменяла свой рисунок, у них и в первом тайме было немало возможностей. А когда забили второй, то почувствовали, что ситуацию можно исправить, и нам пришлось достаточно сложно. Но выдержали», — добавил тренер.
Первый матч между «Зенитом» и «Мольде» прошёл в Санкт-Петербурге и завершился победой команды Семака со счётом 3:1. Ответная же встреча в Норвегии завершилась поражением петербуржцев 2:1.
По итогам двух матчей с общим счётом 4:3 в групповой этап Лиги Европы вышел петербургский клуб.
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