Семак: «Зенит» — достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своих подопечных от норвежского «Мольде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Семак: «Зенит» — достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя
  • РИА Новости

«К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут: мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры... Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что не столько удивлён игрой, которую показали соперники, сколько расстроен выступлением своих подопечных.

«После первого мяча игра поменяла свой рисунок, у них и в первом тайме было немало возможностей. А когда забили второй, то почувствовали, что ситуацию можно исправить, и нам пришлось достаточно сложно. Но выдержали», — добавил тренер.

Первый матч между «Зенитом» и «Мольде» прошёл в Санкт-Петербурге и завершился победой команды Семака со счётом 3:1. Ответная же встреча в Норвегии завершилась поражением петербуржцев 2:1. 

По итогам двух матчей с общим счётом 4:3 в групповой этап Лиги Европы вышел петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Уфы» прокомментировал вылет команды из Лиги Европы

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