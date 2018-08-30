Тренер «Уфы» прокомментировал вылет команды из Лиги Европы
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- РИА Новости
«Игра получилось такая, что никто не мог спрогнозировать, что будет очень много моментов у «Уфы», два удаления у команды соперника. У нас было множество моментов, но их реализация оставляла желать лучшего. Где-то, казалось, мы могли дожать соперника, но дальше идёт «Рейнджерс», — приводит слова Томарова ТАСС.
Он отметил, что, несмотря на результат, благодарен команде за самоотдачу.
«Наша задача постараться по итогам сезона вернуться в зону еврокубков, потому что, прочувствовав такое один раз, хочется играть в еврокубках каждый сезон», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что футболисты «Рейнджерс» вдевятером сыграли вничью с «Уфой» и вышли в групповой этап Лиги Европы.