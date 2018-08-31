«Севилья» опубликовала фото Промеса во время прохождения медобследования

Футбольный клуб «Севилья» сообщила, что голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес проходит медицинское обследование.

Пресс-служба «Севильи» опубликовала фото в Twitter.

По окончании медосмотра Промес должен заключить с испанским клубом контракт, рассчитанный на четыре года.

Ранее «Севилья» подтвердила, что Промес прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра.