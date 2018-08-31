«Севилья» опубликовала фото Промеса во время прохождения медобследования
- @SevillaFC
Пресс-служба «Севильи» опубликовала фото в Twitter.
¡Buenos días, afición! @QPromes se somete en estos momentos a las pruebas médicas. ✔️📸👍🏿#vamosmisevillapic.twitter.com/xe7aWg8bou— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 31 августа 2018 г.
По окончании медосмотра Промес должен заключить с испанским клубом контракт, рассчитанный на четыре года.
Ранее «Севилья» подтвердила, что Промес прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра.