«Севилья» опубликовала фото Промеса во время прохождения медобследования

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Футбольный клуб «Севилья» сообщила, что голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес проходит медицинское обследование.
«Севилья» опубликовала фото Промеса во время прохождения медобследования
  • @SevillaFC
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Пресс-служба «Севильи» опубликовала фото в Twitter.

По окончании медосмотра Промес должен заключить с испанским клубом контракт, рассчитанный на четыре года.

Ранее «Севилья» подтвердила, что Промес прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра.

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