«Севилья» подтвердила, что Промес прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра
- ©Dmitry Golubovich
- globallookpress.com
Как сообщает официальная страница «Севильи» в социальной сети Twitter, Промес посетил матч испанского коллектива в Лиге Европы против чешской «Сигмы», который проходил на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Медосмотр Промес должен пройти в пятницу, 31 августа, и по его окончании полузащитник может заключить с «Севильей» четырёхлетний контракт.
Ранее сообщалось, что Промес вылетел в Испанию, где он пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Севильей».