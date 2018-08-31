«Севилья» подтвердила, что Промес прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра

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Испанская «Севилья» подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что полузащитник российского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес прибыл в расположение клуба для прохождения медицинского осмотра.
«Севилья» подтвердила, что Промес прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра
  • ©Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Как сообщает официальная страница «Севильи» в социальной сети Twitter, Промес посетил матч испанского коллектива в Лиге Европы против чешской «Сигмы», который проходил на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Медосмотр Промес должен пройти в пятницу, 31 августа, и по его окончании полузащитник может заключить с «Севильей» четырёхлетний контракт.

Ранее сообщалось, что Промес вылетел в Испанию, где он пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Севильей».

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