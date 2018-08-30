СМИ: Промес вылетел в Испанию на медосмотр перед подписанием контракта с «Севильей»

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вылетел в Испанию для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с футбольным клубом «Севилья».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», 26-летний хавбек в случае успешного прохождения медицинских проверок, подпишет с испанским клубом контракт на четыре года.

Отмечается, что официально о сделке может быть объявлено 31 августа.

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте» и принял участие в 136 официальных матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых отличился 68 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Севилья» ведёт переговоры с двумя футболистами на случай срыва трансфера Квинси Промеса.