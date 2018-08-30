СМИ: Промес вылетел в Испанию на медосмотр перед подписанием контракта с «Севильей»
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- globallookpress.com
Как утверждает «Спорт-Экспресс», 26-летний хавбек в случае успешного прохождения медицинских проверок, подпишет с испанским клубом контракт на четыре года.
Отмечается, что официально о сделке может быть объявлено 31 августа.
Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте» и принял участие в 136 официальных матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых отличился 68 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Севилья» ведёт переговоры с двумя футболистами на случай срыва трансфера Квинси Промеса.