«Зенит» будет посеян в первой корзине при жеребьёвке группового раунда ЛЕ, «Спартак» — в третьей

По результатам ответных матчей раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы был определён состав корзин при жеребьёвке групповой стадии турнира.

Первая корзина: «Севилья», «Вильярреал» (оба — Испания), «Арсенал», «Челси» (оба — Англия), «Зенит» (Россия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Лацио» (Италия).

Вторая корзина: «Спортинг» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Марсель» (Франция), «Селтик» (Шотландия), ПАОК (Греция), «Милан» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Рапид» (Австрия).

Третья корзина: «Бетис» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), БАТЭ (Белоруссия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «РБ Лейпциг», «Айнтрахт» (оба — Германия), «Мальмё» (Швеция), «Спартак» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Цюрих» (Швейцария), «Бордо», «Ренн» (оба — Франция).

Четвёртая корзина: «Аполлон», АЕК (оба — Кипр), «Русенборг», «Сарпсборг» (оба — Норвегия), «Ворскла» (Украина), «Славия», «Яблонец» (оба — Чехия), «Акхисарспор» (Турция), «Види» (Венгрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Спартак Трнава» (Словакия).

Жеребьёвка группового раунда Лиги Европы состоится в пятницу, 31 августа, в Монако. Команды, представляющие одну футбольную ассоциацию, на данной стадии встретиться между собой не могут.

Ранее определились все участники группового раунда Лиги Европы.