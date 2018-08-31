Определились все участники группового раунда футбольной Лиги Европы

По результатам ответных матчей раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы, состоявшихся в четверг, 30 августа, определился 21 участник группового раунда турнира.

Ими стали словацкий «Спартак Трнава», казахстанская «Астана», норвежские «Русенборг» и «Сарпсборг», люксембургский «Дюделанж», шотландские «Селтик» и «Рейнджерс», азербайджанский «Карабах», шведский «Мальмё», болгарский «Лудогорец», испанская «Севилья», французский «Бордо», турецкий «Бешикташ», австрийский «Рапид», кипрские «Аполлон» и АЕК, датский «Копенгаген», российский «Зенит», бельгийский «Генк», греческий «Олимпиакос» и немецкий «РБ Лейпциг».

На групповой стадии Лиги Европы выступит в общей сложности 48 коллективов, в том числе три представителя России — «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

Ранее сообщалось, что клуб из Люксембурга впервые в истории пробился в групповой раунд футбольного еврокубка.