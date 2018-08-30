Клуб из Люксембурга впервые в истории пробился в групповой раунд футбольного еврокубка
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Таким образом подопечные 37-летнего немецкого специалиста Дино Топмёллера стали первым коллективом в истории своей страны, которому удалось пробиться в групповую стадию футбольного еврокубка.
«Дюделанж», основанный в 1991 году, является действующим чемпионом Люксембурга и одним из самых титулованных клубов страны. Национальное первенство команда выигрывала в общей сложности 14 раз.
Ранее сообщалось, что российский «Зенит» проиграл норвежскому «Мёльде», но вышел в групповой раунд Лиги Европы.