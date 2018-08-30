Клуб из Люксембурга впервые в истории пробился в групповой раунд футбольного еврокубка

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Обыграв румынский «Клуж» со счётом 5:2 по сумме двух матчей раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы, «Дюделанж» из Люксембурга пробился в групповой раунд турнира.
Клуб из Люксембурга впервые в истории пробился в групповой раунд футбольного еврокубка
  • © Ben Majerus/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Таким образом подопечные 37-летнего немецкого специалиста Дино Топмёллера стали первым коллективом в истории своей страны, которому удалось пробиться в групповую стадию футбольного еврокубка.

«Дюделанж», основанный в 1991 году, является действующим чемпионом Люксембурга и одним из самых титулованных клубов страны. Национальное первенство команда выигрывала в общей сложности 14 раз.

Ранее сообщалось, что российский «Зенит» проиграл норвежскому «Мёльде», но вышел в групповой раунд Лиги Европы.

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