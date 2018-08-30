Вратарь «Шальке» заявил, что с особым нетерпением ждёт матчей с «Локомотивом» в Лиге чемпионов

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Голкипер немецкого «Шальке» Ральф Ферманн прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
Вратарь «Шальке» заявил, что с особым нетерпением ждёт матчей с «Локомотивом» в Лиге чемпионов
  • Reuters

«После трёх лет отсутствия в Лиге чемпионов я не могу дождаться первой игры. С особым нетерпением жду дуэль с «Локомотивом», чтобы встретиться с Бенедиктом Хёведесом и Джефферсоном Фарфаном, а также спортивным директором Эриком Штоффельхаусом, которого я знаю со времён игры за молодёжку «Шальке». С «Порту» у нас был хороший опыт в 2008 году, когда мы впервые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. С «Галатасараем» мы играли несколько лет назад и сейчас хотим выступить лучше. Нас ждут шесть сложных матчей. Наша цель — выйти в плей-офф», — приводит слова Ферманна пресс-служба клуба.

Фарфан выступал за «Шальке» с 2008 по 2015 год, а Хёведес — с 2007 по 2018-й.

Ранее Хёведес высказался о соперниках «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов.

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