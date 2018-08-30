Сёмин о жеребьёвке Лиги чемпионов: задача «Локомотива» — каждый матч сыграть лучше всех

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о соперниках команды по групповому этапу Лиги чемпионов.

«У нас в группе чемпион Турции, чемпион Португалии и вице-чемпион Германии. Каждый пусть сам для себя решит, сильная эта группа или средняя. «Порту» выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, «Шальке» опередил «Боруссию». Задача — каждую игру сыграть лучше всех. А там жизнь покажет», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Соперниками железнодорожников по группе D станут португальский «Порту», турецкий «Галатасарай» и «Шальке».

Матчи первого тура группового этапа пройдут 18—19 сентября. Заключительный, шестой тур запланирован на 11—12 декабря.

Ранее Бенедикт Хевёдес высказался о соперниках «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов.