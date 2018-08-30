Полузащитник «Спартака» Квинси Промес: я следую за своей мечтой

Голландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес опубликовал в социальной сети пост с намёком на возможный уход из клуба.

«Следую за своей мечтой, Бог сделает всё остальное», — написал игрок у себя в Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе хавбека сборной Нидерландов в испанскую «Севилью».

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте» и в общей сложности принял участие в 136 официальных матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых отличился 68 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Промес станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Севильи».